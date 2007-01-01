В Обнинске обновляют освещение
С начала года коммунальщики заменили 171 лампу и 68 светильников. Об этом 23 апреля сообщил глава города Стефан Перевалов.
Планируется, что на следующей неделе работы пройдут на улицах Гагарина, Аксенова, Белкинской и на проспекте Маркса в районе Северного въезда.
Также на улице Курчатова в течение года заменят фонари на светодиодные.
Освещение появится и вдоль детских садов «Дюймовочка» и «Золотая рыбка».
