В Обнинске обновляют освещение

С начала года коммунальщики заменили 171 лампу и 68 светильников. Об этом 23 апреля сообщил глава города Стефан Перевалов.

Планируется, что на следующей неделе работы пройдут на улицах Гагарина, Аксенова, Белкинской и на проспекте Маркса в районе Северного въезда.

Также на улице Курчатова в течение года заменят фонари на светодиодные.

Освещение появится и вдоль детских садов «Дюймовочка» и «Золотая рыбка».

