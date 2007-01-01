Обнинск

Обнинские волейболисты начали пляжный сезон

Дмитрий Ивьев
24.04, 09:37
В Ярославле прошли матчи квалификации стартового этапа Кубка России по пляжному волейболу.

В основную сетку сегодня пробился игрок ВК «Обнинск» Кирилл Ельников. Он выступает в паре с игроком ВК «Приморец» Андреем Костровым.

В пятницу сезон начнет и первая обнинская пара - Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».

Новости по тегу
спорт
