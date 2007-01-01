Обнинские волейболисты начали пляжный сезон
В Ярославле прошли матчи квалификации стартового этапа Кубка России по пляжному волейболу.
В основную сетку сегодня пробился игрок ВК «Обнинск» Кирилл Ельников. Он выступает в паре с игроком ВК «Приморец» Андреем Костровым.
В пятницу сезон начнет и первая обнинская пара - Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».
