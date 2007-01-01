Житель Обнинска получил обязательные работы за продажу арестованного автомобиля

В среду, 22 апреля, прокуратура города Обнинска сообщила о вынесении приговора ранее судимому 41-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он обвиняется в продаже арестованного автомобиля, который ему дали на хранение.

— В феврале 2024 года на автомобиль наложили арест. Мужчину предупреждали, что за продажу ему грозит уголовное дело. Но он всё равно продал иномарку за 25 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Суд учёл неотбытую часть наказания и приговорил мужчину к обязательным работам на срок 480 часов. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.