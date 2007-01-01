В Боровском районе застрелили двух собак

В понедельник, 20 апреля, проверку начала полиция. С заявлением в дежурную часть обратился житель Ермолино, у которого ранее пропали эти животные.

- При визуальном осмотре трупов животных были выявлены глубокие раны, а также обнаружена оружейная дробь, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.

По результатам проверки могут возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными.