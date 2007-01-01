В Обнинске снизился напор воды
Проблемы в системе водоснабжения начались в воскресенье, 19 апреля, сообщили в филиале РИР.
- Из-за просадки напряжения на сетях электроснабжающей организации произошла временная остановка водозаборных узлов, - пояснили коммунальщики.
Ожидается, что сниженным будет напор воды и в течение понедельника, 20 апреля.
- Также в котельной из-за просадки напряжения произошел останов нескольких котлов, в настоящее время котельное оборудование перезапущено и работает в штатном режиме, - рассказали в филиале РИР.
