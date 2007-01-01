В Обнинске снизился напор воды

Дмитрий Ивьев
20.04, 11:29
Проблемы в системе водоснабжения начались в воскресенье, 19 апреля, сообщили в филиале РИР.

- Из-за просадки напряжения на сетях электроснабжающей организации произошла временная остановка водозаборных узлов, - пояснили коммунальщики.

Ожидается, что сниженным будет напор воды и в течение понедельника, 20 апреля.

- Также в котельной из-за просадки напряжения произошел останов нескольких котлов, в настоящее время котельное оборудование перезапущено и работает в штатном режиме, - рассказали в филиале РИР.

eyJpdiI6IklpSHJaVDgyZEJvdDFLUEo0RlJWTHc9PSIsInZhbHVlIjoiaXZtVE5DMUhKZnlrUmgxWFB2NEZrTUhaNk1TdVFyZG4wdVFlQXN5NEtyNEE2MWhjRzVjbXBTVmxDOHdjV2VVb1hKbUd5c3ppaEdzQ3djUlp1UkIxWDZ5b2h0NHlLVlhXeDhCTCtYS0NBNTlGRS8vbk5JMThRSVdQTW1jUVg3SHhMZHFtK3dmV3NwSDRmVFhoRFJBZmtWRWpjZG0rKzZ0WFU1aUVMR09aRzFQajlZNks4c2FURlFjTU84NWRNbVRZZUxRYkJVZXVUTFA2ZjBpSlFaWXVKRkp4NENnY3lEOHo5OXMwRHdXT1hLMUFwZkF2Vy9iYS9SeXN0V1VkcTVUS1VuRjJaUTUwUndHYnFDUkVKYmU4YWdPeUpISnpiL01ObXdYRDcyUzNoN0pPV3pPN1MrUVRQYUdpNVU2aTlKaXFOZ0kvb3F2OVpTa1hHWEFReDZhU0hjSjFMeStaWGR2b2FZeUYybEkyT2dCcEM4cElwVzhtWXZwcXdBSWplc05paHdUcGExOW9lWlA5NHdWQlkyZU5SVHVRMnRMWU44Q25XQ0lLRC91b0ZodWVBNlh2QlpyVzljYVEwYkoyaVBQRiIsIm1hYyI6Ijk0MGZlODcxYzdmMzlkMzYxMDkyMTRkMDQ3NDAyN2ZjMTgzZmFlOTJjN2U4YjU5Y2QxZWE1MjY4ZTIzZjcyNDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IllEYWhSRE4xZit2R2ViMUlJK2hjOEE9PSIsInZhbHVlIjoiekw5TVhsaFRZellWNDV1VStIME9EMmxpd2dYZnFlR2tONlF4c01MVHBqcnJ4Z1JzOUxHNU0wUnpzWEgrUGlPaXJ1akQ5dkd2V1h4b1NrUjY0aGhQc2ZUTXE1Sm90c3doeWwzM0hlTDlEVFpDSERYaXVMSmJIQzMzZlpiSlZWcEVrckUvNWF1TUp5d21wQlpDUnp2SDl0b0hqY3NPYXRLZUUvV0lSR1VtWmMwRUFYd3ovUXI2ZzF3c3dMc3VuNXFSV25iaWRZdnE1eWFwSGxsbmQxY3pqZnEzZ0NFdFhRamZIdFJLdVUzSml4ejhIQ0FIN1NJR0d1SFVwd2VHcTlWUjVqdmZyV0tmaHk4dkhNSkFpWWtPQjBxSTlweXpJdHVjM1ljdlNRc3RHQXRGVmJXdUcvQlJydE1TMmlkVWo3eFFpR2VSdXNmTTRWbkN5a0NKZnpOc3p6YWU5T3ZicW1OQ1lyL0N5cStIRkhPdk1vUWovWndkZlk5NUs5dkY4TzBaWHBTSUNvS0FDcURmV2tPd0VadWF2R0JQZVhVSzJYZjF5NWxCNisyM1NzTnk1aEdqVEZSMDNQdUZPcmdXSVRYNHB4RWxnOS9LTjUzQzhoek1CV2UreTFNaUtnWGJRdzAzY2VXVTA5d2h2ODVPeW1YWk02bXROeENIMVlDSzNCUlo2M25US0w4UWc2UzVOL29EeEVBRFZ1d1IvR1F3VytzeldBS2FXeWVPY1grMlhrY0kyNWtSN3VhZ04zZVQzUGxFSXVwdmwyUnJYMEdHUDdOR1lkUEhMQnhzR2llZFhRNW5vVytQdGJHTXRpZnJXU25HUm1vNHpTUGpFODZBdXdWciIsIm1hYyI6ImNiNjgxOTM4NGUyNmIzYzA4OTA0OGJkMjFlMDhmYmE1MWIwNzM3NWZhZTZkOTkzNDM5Yzg2YWViYzMwYzcxMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
