В Обнинске снизился напор воды

Проблемы в системе водоснабжения начались в воскресенье, 19 апреля, сообщили в филиале РИР.

- Из-за просадки напряжения на сетях электроснабжающей организации произошла временная остановка водозаборных узлов, - пояснили коммунальщики.

Ожидается, что сниженным будет напор воды и в течение понедельника, 20 апреля.

- Также в котельной из-за просадки напряжения произошел останов нескольких котлов, в настоящее время котельное оборудование перезапущено и работает в штатном режиме, - рассказали в филиале РИР.