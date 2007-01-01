В Обнинске водителей попросили не парковаться в районе поликлиники
В субботу, 18 апреля, на парковке рядом с перекрестком проспекта Ленина и улицы Мира пройдет садоводческая ярмарка.
Администрация города опубликовала обращение к автомобилистам:
- Во избежание заторов просим не парковать машины на проезжей части и у автобусных остановок. Пожалуйста, используйте парковочные карманы по пр. Ленина и ул. Мира – они находятся в шаговой доступности.
