В Калужской области «Чери» разбился на трассе М3
Авария произошла днём в пятницу, 17 апреля, в Боровском районе.
По предварительной информации, около 13:00 на 90 километре федеральной дороги столкнулись «Чери» и грузовик «Хино».
В этой аварии пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь