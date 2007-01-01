Житель Обнинска, сбивший женщину на мусоровозе, получил принудительные работы

В пятницу, 17 апреля, прокуратура города Обнинска сообщила о вынесении приговора 42-летнему мужчине.

По данным ведомства, он признан виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В октябре 2025 года днём мужчина управлял мусоровозом в Обнинске. Во дворе многоквартирного дома на улице Гагарина наехал на пожилую женщину, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к двум годам принудительных работ. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.