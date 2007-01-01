В Обнинске перекроют парковку

Временные ограничения движения введут в районе дома №82 на проспекте Ленина, сообщили в четверг в администрации города.

Проезд будет закрыт с 18:00 17 апреля до 18:00 18 апреля.

- Это связано с проведением весенней садоводческой ярмарки, - пояснили в администрации. - Просим автовладельцев планировать свои маршруты с учётом ограничения. Приносим извинения за временные неудобства.