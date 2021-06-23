Стартовал финал конкурса дачных фотографий "Шашлычки-цветочки". Выбираем победителя!

Вот и подошел к концу отборочный этап нашего конкурса дачных фотографий и стартует финальное голосование. Мы отобрали 10 фотографий, которые набрали наибольшее количество голосов читателей, за которые предлагаем проголосовать и определить трех победителей.

Они получат от нас билеты на концерты в ДК КТЗ, а если злобный ковид отменит или перенесет их, то утешительные призы, а билеты - потом, когда зараза отсупит и гастроли возобновятся.

В общем, без приятных подарков не оставим вас точно.

Так что голосуйте и выбирайте лучшие из лучших!

Голосование автоматически завершится 30 июня в 23:59.

Финалисты конкурса фотографий: шашлычки-цветочки Голосование заканчивается 30/06/2021 0 Шашлычок, куда же без него

Фото от Геннадича 0 Грибы уже пошли

Фото от Геннадича 0 Я на дачу практически не езжу, потому что и так живу в доме... Приложу фото с "бэкъярда"

Фото от megathrone 0 И цветочки...

Фото от Prodigy 0 У каждого свои "цветочки", некоторые пушистые и с хвостом))

Фото от Allergik

0 ...и кулинария

Фото от Prodigy 0 Ну цветочки, так цветочки..

Фото от Булкина

0 Песня льда и пламени по-русски

Фото от Булкина

1 Пушной тоже присоединится к честнОй компании.

Фото от Pushnoj



PS И даже показал фоторецепт!



1 Цветочки!!!!! СНТ заря



Фото от Екатерины Бычковой