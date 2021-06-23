Стартовал финал конкурса дачных фотографий "Шашлычки-цветочки". Выбираем победителя!
Вот и подошел к концу отборочный этап нашего конкурса дачных фотографий и стартует финальное голосование. Мы отобрали 10 фотографий, которые набрали наибольшее количество голосов читателей, за которые предлагаем проголосовать и определить трех победителей.
Они получат от нас билеты на концерты в ДК КТЗ, а если злобный ковид отменит или перенесет их, то утешительные призы, а билеты - потом, когда зараза отсупит и гастроли возобновятся.
В общем, без приятных подарков не оставим вас точно.
Так что голосуйте и выбирайте лучшие из лучших!
Голосование автоматически завершится 30 июня в 23:59.
Финалисты конкурса фотографий: шашлычки-цветочки
Голосование заканчивается 30/06/2021
Я на дачу практически не езжу, потому что и так живу в доме... Приложу фото с "бэкъярда"
Фото от megathrone
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