COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Конкурсы
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Голосование за самую стильную выпускницу Калуги подходит к концу

Опубликовано: 18.05.2021 14:43 0 1380
Голосование за самую стильную выпускницу Калуги подходит к концу

В конце апреля мы запустили голосование за самую стильную выпускницу Калуги. И вот близится день его завершения.

Четверг, 20 мая, станет последним днем, когда можно оставить свой голос за ту или иную красавицу и 21 мая мы назовем победителя.

Напомним, финал конкурса «Стильная выпускница-2021», который проводится при поддержке Министерства культуры Калужской области и Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области», состоится 23 мая в ДК КТЗ. 

Наш медиахолдинг выступает информационным партнером этого конкурса. Голосование на приз зрительских симпатий читателей сайтов kp40.ru и kaluga.kp.ru проводится сразу на двух ресурсах. 

Можно проголосовать здесь:

  • Голосование за самую стильную выпускницу на сайте kp40.ru 
  • Голосование за самую стильную выпускницу на сайте kaluga.kp.ru 

Кстати, мы списали все накрутки, которые особо ярые фанаты красавиц накинули девчатам и по окончании голосования проверим данные еще раз. Так что голосуйте спокойно и не волнуйтесь за честность голосования – всех шутников и любителей всякого рода нечестностей мы видим, как на ладони.

По итогам двух голосований та красавица, которая суммарно наберет наибольшее количество голосов, станет обладательницей титула «Самая стильная выпускница Калуги» по версии читателей медиахолдинга «Агентство «Комсомольская правда – Калуга» и попадет на обложку одного из номеров «Калужского перекрестка» и публикацию в журнале «КП-Авиа», который распространяется в калужском аэропорту.

Опубликовано: 18.05.2021 14:43 0 1380
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Почти десять тысяч калужан выбрали пакеты услуг «Ростелекома»
Калужские пенсионеры получили постоянно действующую скидку на связь от МегаФона
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Большой выбор стильных женских колец
Как прошла весенняя Кантонская ярмарка в Гуанчжоу 2021?
Услуги ритуальных агентов в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru