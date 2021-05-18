Голосование за самую стильную выпускницу Калуги подходит к концу

В конце апреля мы запустили голосование за самую стильную выпускницу Калуги. И вот близится день его завершения.

Четверг, 20 мая, станет последним днем, когда можно оставить свой голос за ту или иную красавицу и 21 мая мы назовем победителя.

Напомним, финал конкурса «Стильная выпускница-2021», который проводится при поддержке Министерства культуры Калужской области и Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области», состоится 23 мая в ДК КТЗ.

Наш медиахолдинг выступает информационным партнером этого конкурса. Голосование на приз зрительских симпатий читателей сайтов kp40.ru и kaluga.kp.ru проводится сразу на двух ресурсах.

Можно проголосовать здесь:

Голосование за самую стильную выпускницу на сайте kp40.ru

Голосование за самую стильную выпускницу на сайте kaluga.kp.ru

Кстати, мы списали все накрутки, которые особо ярые фанаты красавиц накинули девчатам и по окончании голосования проверим данные еще раз. Так что голосуйте спокойно и не волнуйтесь за честность голосования – всех шутников и любителей всякого рода нечестностей мы видим, как на ладони.

По итогам двух голосований та красавица, которая суммарно наберет наибольшее количество голосов, станет обладательницей титула «Самая стильная выпускница Калуги» по версии читателей медиахолдинга «Агентство «Комсомольская правда – Калуга» и попадет на обложку одного из номеров «Калужского перекрестка» и публикацию в журнале «КП-Авиа», который распространяется в калужском аэропорту.