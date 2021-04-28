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Выбираем самую стильную выпускницу Калуги!

Опубликовано: 28.04.2021 12:21 1 891
Выбираем самую стильную выпускницу Калуги!

Вот и подходит к концу очередной учебный год. 22 мая в Калуге прозвенят последние звонки, а уже на следующий день состоится финал конкурса «Стильная выпускница-2021». Он проводится при поддержке Министерства культуры Калужской области и Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области».

Наш медиахолдинг выступает информационным партнером этого конкурса, и сегодня мы открываем народное голосование на приз зрительских симпатий читателей сайтов kp40.ru и kaluga.kp.ru.

Условия просты. Голосуйте за одну из девяти претенденток и та из них, которая по итогам двух голосований суммарно наберет наибольшее количество голосов, станет обладательницей титула «Самая стильная выпускница Калуги» по версии читателей медиахолдинга «Агентство «Комсомольская правда – Калуга» и попадет на обложки одного из номеров «Калужского перекрестка» и публикацию в журнале «КП-Авиа», который распространяется в калужском аэропорту.

Голосование продлится до 20 мая. Сделай свой выбор! Проголосуй за выпускницу, которую считаешь самой стильной!

Чествование финалисток и подведение итогов всего конкурса состоится 23 мая в 16:00 на сцене ИКЦ. Если вы желаете поприсутствовать на церемонии лично, билеты можно приобрести на сайте КАССА40.РФ 

Самая стильная выпускница Калуги

Голосование заканчивается 20/05/2021

Афонина Дарья Александровна, МБОУ «Лицей № 9»

14

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
- Мне сложно ответить на этот вопрос, так как в конкурсе я хочу участвовать не ради победы, а для того, чтобы попробовать себя в чем-то новом и приобрести полезные навыки

Бражникова Светлана Сергеевна, МБОУ «Лицей № 36»

10

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
-В наше непростое время очень важно дарить людям положительные эмоции. Я хочу поделиться с людьми своей энергетикой, позитивом, талантом. Хочу нести в мир искренность и доброту

Вивальди Ольга Александровна, МБОУ "Гимназия 24"

7

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
- Все просто: спорт помогает не только формировать тело, но и формировать личность. Тем самым, вижу себя победительницей, потому что умна, обаятельна и харизматична!

Давыдова Александра Петровна, МБОУ СОШ 45 (Кошелев)

7

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
- Я очень целеустремлённая личность,которая всегда идёт к своей мечте не взирая на трудности. Стать стильной выпускницей 2021-моя мечта с 8 класса. Я уверена,что у меня всё получится.

Кривенкова Владислава Олеговна, МБОУ СОШ №11

5

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
- Я яркая, стильная , харизматичная и обладаю всеми качествами победителя

Майхова Влада Алексеевна, МБОУ СОШ 45

5

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
-Потому что есть желание участвовать , выкладываться , стремиться и побеждать

Мельник Маргарита Романовна, МБОУ СОШ № 17

6

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
-Победительница должна быть красивой, целеустремлённой, ответственной и конечно же стильной, а под это описание подхожу именно я!!! Я очень позитивный и веселый человек, люблю преодолевать трудности.

Попова Мария Александровна, МБОУ СОШ №26

12

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
-Это очень интересный и красивый конкурс! Я мечтаю стать его победительницей и готова сделать все для осуществления своей мечты! Это еще один шанс поверить в себя и раскрыть в себе новый потенциал!

Фадеева Дарья Александровна, Гимназия 24

13

- Как вы считаете, почему именно вы должны стать победительницей конкурса «Стильная выпускница 2021»? 
- Потому что я выпускница и я стильная

Опубликовано: 28.04.2021 12:21 1 891
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