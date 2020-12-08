Голосование началось: выбираем лучшее поздравление Деду Морозу!

18 ноября в день рождения Деда Мороза мы объявили о старте нашего конкурса на лучшее поздравление ему.

И вот сбор фото и поздравлений от участников завершен и стартует голосование.

К тому, кто победит в нем, Дед Мороз приедет в гости под самый Новый год - в воскресенье, 27 декабря!

Голосование продлится до 18 декабря.

«Будь здоров, расти большой, любимый Дедушка Мороз!» Голосование Голосование заканчивается 18/12/2020 Самое политкорректное новогоднее фото 3 С дедом морозом - афрокалужанином) Поздравляем дедушку с днём рождения и наступающим Новым годом! Прислал Давыдов В.В. Я сам в роли Деда Мороза 0 Желаю всем людям на планете Здоровья. Вирусы долой!



Прислал Станислав Шевелев. Новый Год в Доминикане на пляже 3 Дед Мороз на заднем плане, а я со Снегурочкой



Прислал Станислав Шевелев. Дед Мороз в юбке 4 Прислал Станислав Шевелев. Дед Мороз 2 Дорогой Дед Мороз!!! Ты всем даришь радость, будь счастлив и сам!!!



Прислала Елена Лачихина



Дед Мороз 1 Дорогой Дед Мороз,пусть твой мешок ,всегда будет полон подарков!!!



Прислала Елена Лачихина

Поздравление Деда Мороза 1 Пусть сугробы не растают,

Не исчезнут холода,

Вьюга пусть в округе правит,

На реке хватает льда,

Пусть привычный микроклимат

Вам привычно щиплет нос.

С Днем рождения, любимый

Добрый Дедушка Мороз!



Прислал Shtorm7600



Дорогой дедушка Мороз, поздравляю тебя 2 Дорогой дедушка Мороз, поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения и желаю: Пусть у тебя будет крепкое здоровье. Чтобы все к кому ты приходишь, были не только тебе рады, но и благодарны. Береги себя Дедушка Мороз.





Прислал ufthiyfcvhh



Деду Морозу 19 Дед Мороз, ты очень добрый,

Даришь сказку детворе.

Будь ты, дедушка, ЗДОРОВЫЙ,

Всем на радость и себе.

В этот год, ужасно страшный,

Ты себя побереги.

Потому что ты бесстрашный,

От КОВИДА убеги.

Очень хочется, чтоб было

И в душе твоей тепло,

Потому что ты Морозный

Даришь всем только ДОБРО.

Пусть Снегурочка поможет

Всех желанья исполнять,

Возраст, то уже преклонный,

Дедушку везде гонять.

А под звон часов — курантов,

Сядь и где-то отдохни,

Выпей кружку чая с медом

А потом уже лети.

С днем рождения дедушка, от семьи Низамовых.

Прислала Наталья Стерлигова



Поздравляем! 4 Поздравляем с Новым годом! Желаем иммунитету во все органы, здоровья всем родным и близким, денег во все карманы и сбычи мечт!





Прислала Виктория Оттер





Тем временем на прошлой неделе завершилось голосование в нашем конкурсе «Ласточка моя». Победителем с существенным отрывом стала фотография, присланная нашим земляком, ныне живущим в солнечной Калифорнии.

Призом в этом конкурсе должен был стать сертификат на 1000 рублей в один из магазинов бытовой техники и электроники, однако победитель пожелал, чтобы мы отправили его выигрыш на благотворительность.

Что мы обязательно сделаем в ближайшее время.

Ежегодно газета «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке своих партнеров проводит акцию в детской онкологии Калужской областной больницы. Детишкам, страдающим серьезными недугами мы дарим праздничную программу и новогодние подарки.

Эта тысяча рублей от победителя будет добавлена к тем средствам, что будут потрачены на новогодние подарки и праздник детям.

В преддверии нового 2020 года. Традиционно для детишек детской онкологии мы закупаем игрушки.