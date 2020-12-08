Голосование началось: выбираем лучшее поздравление Деду Морозу!

18 ноября в день рождения Деда Мороза мы объявили о старте нашего конкурса на лучшее поздравление ему.
И вот сбор фото и поздравлений от участников завершен и стартует голосование.
К тому, кто победит в нем, Дед Мороз приедет в гости под самый Новый год - в воскресенье, 27 декабря!
Голосование продлится до 18 декабря.
Голосование заканчивается 18/12/2020
С дедом морозом - афрокалужанином) Поздравляем дедушку с днём рождения и наступающим Новым годом! Прислал Давыдов В.В.
Желаю всем людям на планете Здоровья. Вирусы долой!
Прислал Станислав Шевелев.
Дед Мороз на заднем плане, а я со Снегурочкой
Прислал Станислав Шевелев.
Прислал Станислав Шевелев.
Дорогой Дед Мороз!!! Ты всем даришь радость, будь счастлив и сам!!!
Прислала Елена Лачихина
Дорогой Дед Мороз,пусть твой мешок ,всегда будет полон подарков!!!
Прислала Елена Лачихина
Пусть сугробы не растают,
Не исчезнут холода,
Вьюга пусть в округе правит,
На реке хватает льда,
Пусть привычный микроклимат
Вам привычно щиплет нос.
С Днем рождения, любимый
Добрый Дедушка Мороз!
Прислал Shtorm7600
Дорогой дедушка Мороз, поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения и желаю: Пусть у тебя будет крепкое здоровье. Чтобы все к кому ты приходишь, были не только тебе рады, но и благодарны. Береги себя Дедушка Мороз.
Прислал ufthiyfcvhh
Дед Мороз, ты очень добрый,
Даришь сказку детворе.
Будь ты, дедушка, ЗДОРОВЫЙ,
Всем на радость и себе.
В этот год, ужасно страшный,
Ты себя побереги.
Потому что ты бесстрашный,
От КОВИДА убеги.
Очень хочется, чтоб было
И в душе твоей тепло,
Потому что ты Морозный
Даришь всем только ДОБРО.
Пусть Снегурочка поможет
Всех желанья исполнять,
Возраст, то уже преклонный,
Дедушку везде гонять.
А под звон часов — курантов,
Сядь и где-то отдохни,
Выпей кружку чая с медом
А потом уже лети.
С днем рождения дедушка, от семьи Низамовых.
Прислала Наталья Стерлигова
Поздравляем с Новым годом! Желаем иммунитету во все органы, здоровья всем родным и близким, денег во все карманы и сбычи мечт!
Прислала Виктория Оттер
Тем временем на прошлой неделе завершилось голосование в нашем конкурсе «Ласточка моя». Победителем с существенным отрывом стала фотография, присланная нашим земляком, ныне живущим в солнечной Калифорнии.
Призом в этом конкурсе должен был стать сертификат на 1000 рублей в один из магазинов бытовой техники и электроники, однако победитель пожелал, чтобы мы отправили его выигрыш на благотворительность.
Что мы обязательно сделаем в ближайшее время.
Ежегодно газета «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке своих партнеров проводит акцию в детской онкологии Калужской областной больницы. Детишкам, страдающим серьезными недугами мы дарим праздничную программу и новогодние подарки.
Эта тысяча рублей от победителя будет добавлена к тем средствам, что будут потрачены на новогодние подарки и праздник детям.
В преддверии нового 2020 года. Традиционно для детишек детской онкологии мы закупаем игрушки.
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