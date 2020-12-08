COUNTER: pixel redirect
$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Конкурсы

Голосование началось: выбираем лучшее поздравление Деду Морозу!

Опубликовано: 08.12.2020 11:59 0 327
Голосование началось: выбираем лучшее поздравление Деду Морозу!

18 ноября в день рождения Деда Мороза мы объявили о старте нашего конкурса на лучшее поздравление ему.

И вот сбор фото и поздравлений от участников завершен и стартует голосование.

К тому, кто победит в нем, Дед Мороз приедет в гости под самый Новый год - в воскресенье, 27 декабря!

Голосование продлится до 18 декабря.

«Будь здоров, расти большой, любимый Дедушка Мороз!» Голосование

Голосование заканчивается 18/12/2020

Самое политкорректное новогоднее фото

3

С дедом морозом - афрокалужанином) Поздравляем дедушку с днём рождения и наступающим Новым годом! Прислал Давыдов В.В.

Я сам в роли Деда Мороза

0

Желаю всем людям на планете Здоровья. Вирусы долой!

Прислал Станислав Шевелев.

Новый Год в Доминикане на пляже

3

Дед Мороз на заднем плане, а я со Снегурочкой

Прислал Станислав Шевелев.

Дед Мороз в юбке

4

Прислал Станислав Шевелев.

Дед Мороз

2

Дорогой Дед Мороз!!! Ты всем даришь радость, будь счастлив и сам!!!

Прислала Елена Лачихина

Дед Мороз

1

Дорогой Дед Мороз,пусть твой мешок ,всегда будет полон подарков!!!

Прислала Елена Лачихина

Поздравление Деда Мороза

1

Пусть сугробы не растают,
Не исчезнут холода,
Вьюга пусть в округе правит,
На реке хватает льда,
Пусть привычный микроклимат
Вам привычно щиплет нос.
С Днем рождения, любимый
Добрый Дедушка Мороз!

Прислал Shtorm7600

Дорогой дедушка Мороз, поздравляю тебя

2

Дорогой дедушка Мороз, поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения и желаю: Пусть у тебя будет крепкое здоровье. Чтобы все к кому ты приходишь, были не только тебе рады, но и благодарны. Береги себя Дедушка Мороз.


Прислал ufthiyfcvhh

Деду Морозу

19

Дед Мороз, ты очень добрый,
Даришь сказку детворе.
Будь ты, дедушка, ЗДОРОВЫЙ,
Всем на радость и себе.
В этот год, ужасно страшный,
Ты себя побереги.
Потому что ты бесстрашный,
От КОВИДА убеги.
Очень хочется, чтоб было
И в душе твоей тепло,
Потому что ты Морозный
Даришь всем только ДОБРО.
Пусть Снегурочка поможет
Всех желанья исполнять,
Возраст, то уже преклонный,
Дедушку везде гонять.
А под звон часов — курантов,
Сядь и где-то отдохни,
Выпей кружку чая с медом
А потом уже лети.
С днем рождения дедушка, от семьи Низамовых.
Прислала Наталья Стерлигова

Поздравляем!

4

Поздравляем с Новым годом! Желаем иммунитету во все органы, здоровья всем родным и близким, денег во все карманы и сбычи мечт!


Прислала Виктория Оттер

Тем временем на прошлой неделе завершилось голосование в нашем конкурсе «Ласточка моя». Победителем с существенным отрывом стала фотография, присланная нашим земляком, ныне живущим в солнечной Калифорнии.

Призом в этом конкурсе должен был стать сертификат на 1000 рублей в один из магазинов бытовой техники и электроники, однако победитель пожелал, чтобы мы отправили его выигрыш на благотворительность.

Что мы обязательно сделаем в ближайшее время.

Ежегодно газета «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке своих партнеров проводит акцию в детской онкологии Калужской областной больницы. Детишкам, страдающим серьезными недугами мы дарим праздничную программу и новогодние подарки.

Эта тысяча рублей от победителя будет добавлена к тем средствам, что будут потрачены на новогодние подарки и праздник детям.

В преддверии нового 2020 года. Традиционно для детишек детской онкологии мы закупаем игрушки.

Опубликовано: 08.12.2020 11:59 0 327
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
370 тысяч жителей ЦФО выбрали мобильную связь от «Ростелекома»
«Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
Энергетики помогают медикам в Кировском районе
ВТБ в Калужской области нарастил кредитный портфель на 20%
Цены пополам: белорусские двери «Стальная линия»
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Христианские похороны в Москве: как организовать и где заказывать ритуальные услуги?
Зимнее дизельное топливо для спецтехники: особенности и преимущества применения
Как отправить денежный перевод в другой город?

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru