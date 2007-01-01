Калужане боятся спугнуть лето: несколько часов до окончания конкурса анекдотов

Лето — это когда выходишь «на пять минут» вынести мусор …а возвращаешься через три часа с загаром, арбузом и новыми планами на жизнь.

Чем ещё хорош идеальный летний день? Птички поют, ветерок обдувает… и у соседа сломалась газонокосилка.

Такие шутки про лето калужане уже пишут в комментариях. Присоединяйтесь!

Разыгрываем абонемент в «Калужские термы»! В честь первого дня лета дарим подарок для наших подписчиков в MAX.

И не какой-нибудь, а сразу на 15 часов в «Калужские термы»!

Победитель будет один. Мы выберем его среди тех, кто:

-подписан на КП40 в MAX

-оставит комментарий с анекдотом про лето по этой ссылке

Итоги подведём уже сегодня днём. Успевайте! И пусть лето начинается с улыбки.