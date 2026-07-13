В Калуге пенсионеру выплатили долг по зарплате
В понедельник, 13 июля, прокуратура города Калуги сообщила о взыскании задолженности по зарплате в пользу пенсионера.
По данным ведомства, мужчина работал токарем в одной из коммерческих организаций города с июня 2024 года по август 2025. Официально его не оформили, а также накопился долг по зарплате.
Прокуратура города Калуги потребовала взыскать с компании задолженность более 115 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред на сумму 25 тысяч рублей.
Суд требования прокуратуры полностью удовлетворил.
Теперь исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
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