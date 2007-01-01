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Работа

В Спас-Деменском районе организация погасила долг перед работниками

Евгения Родионова
17.06, 12:30
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В среду, 17 июня, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о погашении задолженности по заработной плате перед работниками.

По данным ведомства, в апреле 17 сотрудников не получили вовремя свои деньги. Общая сумма долга перевалила за один миллион рублей.

Прокуратура потребовала исправить нарушения. Задолженность перед работниками полностью погасили. Люди получили свои заработанные деньги в полном объёме.

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