В Малоярославце гендиректор задолжал сотрудникам около восьми миллионов рублей
В четверг, 11 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора организации.
По данным ведомства, с января он не выплачивал 32 работникам зарплату. Накопился долг - более 7,8 миллиона рублей.
— Работодатель имел возможность выплачивать зарплату, но тратил деньги на другие нужды, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования и погашение задолженности по заработной плате.
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