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Работа

В Малоярославце гендиректор задолжал сотрудникам около восьми миллионов рублей

Евгения Родионова
11.06, 10:06
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В четверг, 11 июня, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора организации.

По данным ведомства, с января он не выплачивал 32 работникам зарплату. Накопился долг - более 7,8 миллиона рублей.

— Работодатель имел возможность выплачивать зарплату, но тратил деньги на другие нужды, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования и погашение задолженности по заработной плате.

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