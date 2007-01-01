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Работа

В Кирове трём работникам предприятия выплатили долг по зарплате

Евгения Родионова
09.06, 15:15
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Во вторник, 9 июня, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в невыплате заработной платы трём своим сотрудникам.

— В 2025 году генеральный директор строительной компании два месяца не выплачивал зарплату трём сотрудникам. Накопился долг 54 тысячи рублей, - уточнили в прокуратуре.

Задолженность руководитель организации погасил.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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