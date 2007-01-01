В Кирове трём работникам предприятия выплатили долг по зарплате
Во вторник, 9 июня, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в невыплате заработной платы трём своим сотрудникам.
— В 2025 году генеральный директор строительной компании два месяца не выплачивал зарплату трём сотрудникам. Накопился долг 54 тысячи рублей, - уточнили в прокуратуре.
Задолженность руководитель организации погасил.
Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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