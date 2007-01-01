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Работа

В Калуге работнику выплатили долг по зарплате

Евгения Родионова
09.06, 13:15
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Во вторник, 9 июня, прокуратура города Калуги сообщила о выплате перерасчёта заработной платы работнику.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель выплачивал зарплату сотруднику ниже минимального размера оплаты труда.

Прокуратура потребовала от работодателя устранения нарушений. С работником заключили новый трудовой договор и сделали перерасчёт зарплаты на 15 тысяч рублей.

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