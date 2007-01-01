В Калуге руководитель организации получил штраф за найм бывшего госслужащего
В Калуге руководитель организации получил штраф за найм бывшего госслужащего

В понедельник, 1 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности руководителя частной охранной организации.

По данным ведомства, руководитель принял на работу бывшего младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. О трудоустройстве бывшего госслужащего работодатель не сообщил в УФССП по Калужской области.

Генерального директора привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Нарушения устранены. Штраф оплачен в полном объёме.

