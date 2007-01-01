В Калуге руководитель организации получил штраф за найм бывшего госслужащего
В понедельник, 1 июня, прокуратура города Калуги сообщила о привлечении к административной ответственности руководителя частной охранной организации.
По данным ведомства, руководитель принял на работу бывшего младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. О трудоустройстве бывшего госслужащего работодатель не сообщил в УФССП по Калужской области.
Генерального директора привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Нарушения устранены. Штраф оплачен в полном объёме.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь