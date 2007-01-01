В Калуге двум работникам коммерческой организации выплатили долг по зарплате
Во вторник, 12 мая, прокуратура города Калуги сообщила о выплате задолженности по заработной плате двум работникам коммерческой организации.
По данным ведомства, им не выплатили зарплату за февраль, а также расчёт при увольнении в установленный срок. Образовался долг в размере 140 тысяч рублей.
Прокуратура потребовала от работодателя устранить нарушения. Генерального директора компании привлекли к административной ответственности.
Права работников восстановили. Зарплату выплатили в полном объёме.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь