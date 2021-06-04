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Владислав Шапша принял участие в пленарном заседании ПМЭФ’2021 с участием Владимира Путина

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба Кремля.
Опубликовано: 04.06.2021 23:35 0 164
Владислав Шапша принял участие в пленарном заседании ПМЭФ’2021 с участием Владимира Путина

В пятницу, 4 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в пленарном заседании ХХIV Петербургского международного экономического форума. В мероприятии в очном формате и в режиме видеоконференции также участвовали главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных объединений, компаний и банков, ведущие эксперты и политики. Открыл заседание президент России Владимир Путин.

В этом году форум проходит под девизом: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В своем выступлении глава государства обозначил меры социальной поддержки населения, цели и задачи развития экономики страны, также высказал свои взгляды на темпы восстановления мировой экономической системы, пострадавшей от распространения новой коронавирусной инфекции.

Владимир Путин отметил, что важнейшим направлением в борьбе с COVID-19 является вакцинация населения планеты. 

- До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет, – уточнил президент.

По его словам, российская вакцина признана самой безопасной и эффективной, отечественные фармацевтические предприятия готовы наращивать ее выпуск для вакцинации не только граждан страны, но и гостей и трудовых мигрантов.

Говоря о восстановлении российской экономики и рынка труда, глава государства подчеркнул, что применение современных и оперативных мер позволило приблизиться к докризисному уровню. 

- Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов, адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована, – считает Путин.

Президент страны поблагодарил руководство регионов, которые в условиях пандемии, смогли продолжить работу по улучшению «делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов». Он поздравил ТОП-10 национального рейтинга инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. По его итогам Калужская область заняла восьмое место.

Отдельно Владимир Путин обратил внимание на результаты Национального рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации. Лидерами стали Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург.

Президент страны также обозначил меры поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, в этом году размер страховых взносов для небольших предприятий останется на уровне 15%, вводится новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства – «зонтичное» предоставление поручительств, в полном объеме будет возмещена уплаченная комиссия за использование системы быстрых платежей, запускается пилотный проект для предприятий сферы общественного питания, поручено освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, увеличить долю товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения обязаны закупать у малого и среднего бизнеса до 25%. 

Глава государства поручил руководителям федеральных министерств и ведомств, полномочным представителям активно работать субъектами, испытывающими трудности с привлечением инвестиций, а регионам – четко обозначить приоритетные направления своего развития во всех сферах жизни.

Комментируя выступление Президента Российской Федерации, Владислав Шапша подчеркнул: 

- Наиболее близкая по духу форуму задача – это задача развивать экономику, привлекать инвестиции, создавать комфортные условия для бизнеса, снижать давление, находить общие точки соприкосновения и создавать новые рабочие места. Мы именно этим и занимались. Сегодня на связи у президента Владимира Путина был Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. И так получилось, что одним из соглашений, которое мы сегодня подписывали, было соглашение с австрийской компанией «Кроношпан», которая уже не один десяток миллиардов рублей вложило в экономику Калужской области. И еще как минимум десять вложит в ближайшее время.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба Кремля.
Опубликовано: 04.06.2021 23:35 0 164
Тэги: экономика область владислав шапша владимир путин
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