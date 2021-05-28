На заводе «Меркатор Калуга» началось строительство второй очереди

В пятницу, 28 мая, в Калуге губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии, посвященной началу строительства нового цеха завода «Меркатор Калуга».

ООО «Меркатор Калуга» – завод по производству спецтехники и оборудования для дорожно-коммунальных работ. На данный момент на предприятии работает более 250 человек. За 7 лет работы на территории Калужской области завод выпустил 3100 машин.

Губернатору продемонстрировали участок лазерного раскроя металла, линии роботизированной сварки, дробеструйной обработки и покраски, сборки зимнего оборудования, показали работу платформы «Монитор мэра» – программу, которая помогает администрации городов руководить всем коммунальным хозяйством в режиме реального времени.

Особое внимание уделили «Бортовой системе точного взвешивания». Это уникальная, первая в России, разработка предприятия для интеллектуального взвешивания перевозимых техникой грузов. Система позволяет измерять их вес без заезда машины на весы. Точность измеряется в десятых долях процента, а взвешивание доступно, в том числе во время движения для контроля нормативов плотности обработки реагентами дорог.

Как отметил Владислав Шапша, такая система будет востребована не только в дорожно-коммунальной отрасли, но и на рынке грузоперевозок:

- Этими датчиками должна быть обязательно оборудована вся тяжелогрузная, в том числе карьерная техника.

Во время церемонии, посвященной началу строительства, президент ООО «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев подчеркнул, что первая очередь завода была открыта 7 лет назад. И за это время завод смог занять лидирующие позиции на рынке коммунальной техники в России:

- Мы не ожидали, что на территории Калуги это получится так быстро, так удобно. На данный момент спрос превышает предложение. Имеющиеся производственные мощности загружены заказами, поэтому мы начинаем строительство новых цехов. Я не сомневаюсь, что будет и дальнейшее развитие.

Расширение производства «Меркатор Калуга» позволит увеличить объем выпуска до 1000 машин в год и создать около 100 дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций в проект – более 500 миллионов рублей.

Владислав Шапша поздравил коллектив компании со знаковым для организации событием:

- Я рад, что на территории Калужской области, не смотря на пандемию, ограничения, спад покупательской способности прошлого года, ситуация кардинально меняется. Именно в Калужской области люди готовы развивать бизнес, готовы строить и собирать самую современную технику. Убирать города очень непросто. Но с вашей техникой это можно делать профессионально, быстро и качественно.