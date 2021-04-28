Владислав Шапша сообщил о развитии отношений Калужской области с Бельгией и Люксембургом

Как мы уже рассказывали, в среду, 28 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в инновационном саммите в Москве. По итогам мероприятия глава региона сообщил о развитии отношений с Бельгией и Люксембургом.

- Сегодня на полях Innovation Summit Moscow провели рабочую встречу с руководством Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России, представителями бизнес-сообщества этих стран, - отметил Шапша. - Посмотрели стенды компании «Schneider Electric», которые представлены на выставке в рамках саммита. Бельгия и Люксембург - давние торгово-экономические партнёры России. Наш регион заинтересован в укреплении и развитии партнерских отношений с этими странами. В Калужской области работает 3 предприятия с участием бельгийского бизнеса, скоро откроется еще одно. У нас большой потенциал сотрудничества. Есть интересные проекты в сфере машиностроения, АПК, логистики, фармацевтики, высоких технологий. Представители малого и среднего бизнеса заинтересованы в развитии международных связей, этому будет способствовать проведение перекрестных бизнес-миссий.