Владислав Шапша принял участие в инновационном саммите в Москве

В среду, 28 апреля, в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» калужская делегация во главе с губернатором Владиславом ШАПШОЙ приняла участие в работе второго дня саммита «Schneider Electric Innovation Summit Moscow 2021».

В трехдневной деловой программе форума – пленарные и индустриальные сессии, дискуссии, семинары, выставочная экспозиция, на которых мировые и российские эксперты обсуждают создание и внедрение цифровых технологий для борьбы с изменением климата, повышения устойчивости и эффективности бизнеса в современных условиях.

В ходе экскурсии по выставочному пространству Innovation Summit президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе представил калужскому губернатору инновационные разработки в области энергоэффективности, автоматизации, сервисов и программного обеспечения, которые могут применятся как в промышленности, так и в жилых комплексах. По словам руководителя компании, они могут обеспечивать комплексное управление объектов инфраструктуры различного назначения, как жилого, так и промышленного.

Владислав Шапша отметил важность того, что у представителей бизнеса различных стран вновь появляется возможность для встреч в офлайн-режиме для расширения сотрудничества, в том числе международного.

По мнению главы нашего региона, для калужской делегации «главные гости здесь те, кто может принять решение о развитии своего бизнеса на калужской земле».