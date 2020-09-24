300 миллионов рублей недосчиталась казна Калуги из-за коронавируса

На планерке в городской управе во вторник, 22 сентября, посчитали убыток, который нанес коронавирус экономике Калуги. Прибыльность калужских предприятий снизилась, на 2% выросла безработица.

- В результате предоставления муниципалитетом различных льгот, преференций, отсрочек, связанных с коронавирусной инфекцией, местная казна может недосчитаться 300 миллионов рублей так называемых, выпадающих доходов, - заявил и.о. городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

Замначальника управления – председатель комитета экономического развития Роман ЕВСТРАТОВ сообщил, что, по оценке, в 2020 году размер среднемесячной заработной платы в Калуге составил более 45 тысяч рублей. Рост 106% к уровню прошлого года. В прогнозируемом периоде – до 2023 года – ожидается рост до 54 500 рублей.