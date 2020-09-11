В Калужской области намерены выровнять экономику

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 11 сентября, министр экономического развития России Максим РЕШЕТНИКОВ побывал с рабочей поездкой в Калужской области. В Людиновском районе вместе с главой региона Владиславом ШАПШОЙ он посетил предприятия-резиденты Особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Калуга».

В рамках этого визита заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ доложил Максиму Решетникову и Владиславу Шапше о перспективах её дальнейшего развития.

Стратегическая цель деятельности данной площадки - выравнивание экономики региона.

- Нам надо выравнивать экономику и загружать южные районы области, - подчеркнул Попов.

Развитие экономики позволяет комплексно развивать всю территорию. Один из таких примеров, по словам Владислава Шапши, реабилитация Людиновского водохранилища, которая проходит в рамках национального проекта «Экология».

По мнению Максима Решетникова, Людиновская площадка - успешный проект взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества. В частности, он отметил успешный опыт реализации концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и Калужской области по формированию железнодорожной инфраструктуры Особой экономической зоны.