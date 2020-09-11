В Калужскую область приехал министр экономического развития России

В пятницу, 11 сентября, министр экономического развития России Максим РЕШЕТНИКОВ побывал с рабочей поездкой в Калужской области. В Людиновском районе вместе с главой региона Владиславом ШАПШОЙ он посетил ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга». Это предприятия-резиденты Особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Калуга».

В настоящее время ООО «Агро-Инвест» - самый быстрорастущий и современный тепличный комплекс по выращиванию свежих овощей в России. Многие из сортов уникальны для российского рынка.

Площадь земельного участка, расположенного в границах ОЭЗ, предназначенного для реализации инвестиционного проекта по созданию тепличного комплекса общей площадью теплиц до 112 га, составляет 216 га.

По данным на 1 сентября 2020 года фактический объем капитальных вложений составил около 23 миллиардов рублей, численность сотрудников на предприятии - 1700 человек, объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней – около 350 миллионов рублей.

Компания Kronospan основана в 1897 году в Австрии. На территории Людиновской площадки ООО «Кроношпан Калуга» ведет строительство предприятия по производству древесноволокнистых плит. Запуск запланирован на 2021 год.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 12,5 миллиарда рублей.

Предполагается организация производств древесных плит различного типа, а также бумаги. По данным на 1 июля 2020 года фактический объем инвестиций составил 5,64 миллиарда рублей, численность сотрудников на предприятии - 54 человека. После выхода проекта на плановые показатели ежегодный оборот в Калужской области составит 8,1 миллиарда рублей с долей экспорта 50%.

Генеральный директор компании Ардашер КУРБАНШО, рассказывая о перспективах равития предприятия, отметил, что «в настоящее время Россия – самый перспективный рынок с производственной и экспертной точек зрения».

- Наша мечта - добиться 60% экспорта продукции, которую мы выпускаем. Мы входим в 200 крупнейших экспортеров страны и одно из редких предприятий, которое продает продукцию в Китай, - сказал он.

Отдельное внимание в ходе презентации было уделено такому направлению деятельности как использование в производстве твердых коммунальных отходов из древесины.

- Москва и Московская область производят огромное количество древесного отхода: например, ящики из-под фруктов, поддоны. Европейские страны, в том числе Италия, уже выпускают продукцию, используя технологии рециклинга. Это перспективное направление, уверен бизнесмен.