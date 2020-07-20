В Думиничах создадут районообразующее предприятие

Глава Калужской области Владислав Шапша 18 июля в рамках рабочей поездки побывал в Думиничском районе. Один из вопросов, который там поднимался, - завершение строительства ООО «Калужский цементный завод».

Сейчас стройка законсервирована. В 2018 году компания обанкротилась. Завод не успели достроить. Сейчас идут переговоры с потенциальным инвестором.

Готовую продукцию планировалось поставлять на машинах и поездах. Для этого строились автомобильная дорога и железнодорожная ветка.

По окончании строительства есть перспектива создания на заводе более 800 новых рабочих мест и развития близлежащих производств.

В данной ситуации выходом из банкротства для предприятия является решение о продаже инвесторам имущества ООО «КЦЗ» единым производственным комплексом. На это обратил внимание и Владислав Шапша.

- Надо консолидировать усилия, чтобы сразу запустить весь имущественный комплекс. Очень важно возобновить строительство завода, так как это серьезное подспорье для экономики района. Он может стать районообразующим предприятием, - подчеркнул глава региона.