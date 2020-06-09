$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Экономика и бизнес

В Калужской области четыре проекта получат гранты по программе «Старт»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2020 10:51 1 398
В Калужской области четыре проекта получат гранты по программе «Старт»

Дирекция Фонда содействия инновациям на днях утвердила итоги конкурсного отбора по программе «Старт». Четыре проекта из Калужской области, в том числе три из Обнинска, вошли в число победителей и получат гранты в размере 2 миллионов рублей на выполнение исследований по актуальным тематикам:

  • Стартап-компания ООО «ВСЕ АВТОСЕРВИСЫ» (г. Обнинск) выиграла грант на реализацию проекта «Разработка сервиса для автовладельца по обслуживанию автомобиля «Автоняня».
  • Моисеев Вадим Александрович (г. Обнинск) выиграл грант на реализацию проекта «Система автоматизированного подсчета пассажиропотока в общественном транспорте «Нейронет логистик».
  • Сысоев Юрий Михайлович (г. Обнинск) выиграл грант на реализацию проекта «Разработка инновационного твердоэлектролитного сенсора кислорода планарного типа с улучшенными характеристиками как основы для создания нового поколения стационарных газоанализаторов промышленных топливосжигающих и других технологических установок, обеспеспечивающих повышение их эффективности и экологичности.
  • Стартап-компания ООО «ВЕНЕРА» (Калужская обл., с. Шанский Завод) выиграл грант на реализацию проекта «Разработка чувствительного элемента сенсора давления на основе наноструктурированных мембран для применения в медицинской технике и газовом оборудовании».

— Ситуация с поддержкой стартапов в Калужской области в последнее время значительно улучшилась», - рассказала куратор программ Фонда содействия инновациям в Калужской области Алина ЦЕПЕНКО. — У нас получается очень высокий КПД, то есть соотношение числа поданных и поддержанных заявок.

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Участниками этой программы могут стать как юридические (не старше двух лет на момент подачи заявки), так и физические лица. Все проекты, получившие финансирование по программам Фонда содействия инновациям, реализуются при информационной и консалтинговой поддержке АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2020 10:51 1 398
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
ЭТНОМИР: выход сотрудников на работу будет поэтапный и максимально безопасный.
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Бажаев Муса Юсупович: успешный бизнесмен и известный меценат
Распив парфюмерии и отливанты – новые популярные продукты
Причины заказать создание сайта в веб студии

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru