В Калужской области четыре проекта получат гранты по программе «Старт»

Дирекция Фонда содействия инновациям на днях утвердила итоги конкурсного отбора по программе «Старт». Четыре проекта из Калужской области, в том числе три из Обнинска, вошли в число победителей и получат гранты в размере 2 миллионов рублей на выполнение исследований по актуальным тематикам:
— Ситуация с поддержкой стартапов в Калужской области в последнее время значительно улучшилась», - рассказала куратор программ Фонда содействия инновациям в Калужской области Алина ЦЕПЕНКО. — У нас получается очень высокий КПД, то есть соотношение числа поданных и поддержанных заявок.
Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.
Участниками этой программы могут стать как юридические (не старше двух лет на момент подачи заявки), так и физические лица. Все проекты, получившие финансирование по программам Фонда содействия инновациям, реализуются при информационной и консалтинговой поддержке АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».
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