В Калужской области четыре проекта получат гранты по программе «Старт»

Дирекция Фонда содействия инновациям на днях утвердила итоги конкурсного отбора по программе «Старт». Четыре проекта из Калужской области, в том числе три из Обнинска, вошли в число победителей и получат гранты в размере 2 миллионов рублей на выполнение исследований по актуальным тематикам:

Стартап-компания ООО «ВСЕ АВТОСЕРВИСЫ» (г. Обнинск) выиграла грант на реализацию проекта «Разработка сервиса для автовладельца по обслуживанию автомобиля «Автоняня».

(г. Обнинск) выиграла грант на реализацию проекта «Разработка сервиса для автовладельца по обслуживанию автомобиля «Автоняня». Моисеев Вадим Александрович (г. Обнинск) выиграл грант на реализацию проекта «Система автоматизированного подсчета пассажиропотока в общественном транспорте «Нейронет логистик».

(г. Обнинск) выиграл грант на реализацию проекта «Система автоматизированного подсчета пассажиропотока в общественном транспорте «Нейронет логистик». Сысоев Юрий Михайлович (г. Обнинск) выиграл грант на реализацию проекта «Разработка инновационного твердоэлектролитного сенсора кислорода планарного типа с улучшенными характеристиками как основы для создания нового поколения стационарных газоанализаторов промышленных топливосжигающих и других технологических установок, обеспеспечивающих повышение их эффективности и экологичности.

(г. Обнинск) выиграл грант на реализацию проекта «Разработка инновационного твердоэлектролитного сенсора кислорода планарного типа с улучшенными характеристиками как основы для создания нового поколения стационарных газоанализаторов промышленных топливосжигающих и других технологических установок, обеспеспечивающих повышение их эффективности и экологичности. Стартап-компания ООО «ВЕНЕРА» (Калужская обл., с. Шанский Завод) выиграл грант на реализацию проекта «Разработка чувствительного элемента сенсора давления на основе наноструктурированных мембран для применения в медицинской технике и газовом оборудовании».

— Ситуация с поддержкой стартапов в Калужской области в последнее время значительно улучшилась», - рассказала куратор программ Фонда содействия инновациям в Калужской области Алина ЦЕПЕНКО. — У нас получается очень высокий КПД, то есть соотношение числа поданных и поддержанных заявок.

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Участниками этой программы могут стать как юридические (не старше двух лет на момент подачи заявки), так и физические лица. Все проекты, получившие финансирование по программам Фонда содействия инновациям, реализуются при информационной и консалтинговой поддержке АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области».