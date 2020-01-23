Ермолино включили в список моногородов

Город Ермолино Боровского района получил статус моногорода. Распоряжение правительства России опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил, что включение Ермолино в перечень моногородов даст новый толчок социально-экономическому развитию города.

- Согласно профильной федеральной программе, ермолинцы смогут рассчитывать на реконструкцию существующей и строительство новой инфраструктуры, субсидирование и поддержку проектов, инвестирование в развитие, - приводит его слова агентство ТАСС.

На данный момент статус моногородов в Калужской области также имеют Кондрово и Сосенский.

В России насчитывается более 300 моногородов. На этот статус могут претендовать населенные пункты с численностью населения более 3 тыс. человек, из которых порядка 20% заняты на предприятиях одной компании (градообразующего предприятия). Включение в перечень моногородов дает возможность получения статуса территории опережающего развития (ТОР - экономической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами). Моногородам доступны 119 различных мер поддержки, включая налоговые льготы для инвесторов.