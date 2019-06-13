Хроника пикирующего депутата-миллионера

Почему гендиректора ООО «Гигиена-Сервис» Александра БУШИНА пытаются отстранить от должности, что может стоять за проблемами парламентария, и почему эта ситуация — тревожный сигнал для других бизнесменов.

Дорогой законодатель

До недавнего времени Александр Бушин казался непотопляемым, как некогда «Титаник». Депутат Законодательного Собрания Калужской области нескольких созывов. Один из самых состоятельных в регионе людей. Владелец дорогого автомобиля, нескольких снегоходов, земельных участков, просторного дома, десятка квартир.

Согласно данным налоговых деклараций, в период с 2011 по 2016 год доходы Бушина составляли от 70 млн. до 125 млн. рублей. Судя по документам, самым успешным для кондровского миллионера стал 2016 год, когда он заработал 125 миллионов. В 2017-м годовой заработок олигарха уменьшился на 27 миллионов и составил 98 млн. 160 тыс. рублей.

Финансовые проблемы у Александра Бушина начались в 2018 году: годовой доход бизнесмена упал до 26 млн. 67 тыс. рублей. На данный момент в собственности у депутата остаются земельный участок площадью 380 кв. м, половина земельного участка площадью 1202 кв. м, 6 квартир (площадь самой большой — 2 25 квадратов), автомобиль «Мерседес» и японский снегоход.

Нелепые слухи?

Разговоры о том, что у компании — серьёзные проблемы, что она находится на грани банкротства и будет продана по частям, появились ещё в 2017 году. Но Александр Бушин данную информацию категорически отрицал.

— Можем заявить официально: ​всё это неправда, — ​комментировал бизнесмен нашему изданию. — ​У нас, как и у многих производителей в России, есть некоторые проблемы, но все они решаемы, и речи о банкротстве или о продаже предприятия по частям не идёт. А возникновением этих слухов мы обязаны конкурентам, которые ведут направленную войну против нашей продукции и её распространения на российском рынке.

Бушин рассказывал о запуске нового инвестиционного проекта и о том, что он пользуется поддержкой со стороны власти. Это было в конце 2017 года. Спустя 8 месяцев, в августе 2018-го, СКР по Калужской области сообщил о возбуждении в отношении Бушина уголовного дела.

Уголовное дело № 1

В официальном пресс-релизе Следственного комитета сообщалось, что генеральный директор ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ: «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». По версии следствия, зарплата сотрудникам предприятий, которыми руководит Бушин, не выплачивалась с февраля по май 2018 года. Имеющиеся денежные средства бизнесмен направлял на расчёты с контрагентами.

— По предварительным данным, без заработной платы остались более 450 действующих и уволенных работников обеих организаций, — ​сообщили нам в Следственном комитете. — ​Общий размер задолженности составляет свыше 50 млн. рублей.

Спустя полтора месяца стало известно, что на одном из предприятий Александра Бушина запущена процедура банкротства. Она была начата по причине неспособности руководства предприятия рассчитаться с долгами, в том числе — по зарплате.

Уголовное дело № 2

Вскоре стало известно, что предприятие начало погашать долги по зарплате и что их удалось сократить на 36 миллионов. А в конце октября СКР сообщил о возбуждении в отношении кондровского олигарха ещё одного уголовного дела. Его заподозрили в неуплате налогов и страховых взносов в крупном размере.

— По версии следствия, в период с июля 2017 по июнь 2018 года генеральный директор не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму 15 млн. рублей, — ​пояснили в СКР. — ​При этом в кассу организации и на её расчётные счета в указанный период поступили средства, превышающие размер задолженности в несколько десятков раз. В нарушение законодательства они были потрачены на расчёты с поставщиками, заказчиками, разными дебиторами и кредиторами и на другие цели. Кроме того, генеральный директор при наличии у организации крупной задолженности по налогам и страховым взносам в 2017–2018 годах сокрыл путём проведения расчётов с контрагентами, минуя расчётные счета общества, денежные средства организации в размере 11,5 млн. рублей, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Материалы двух уголовных дел объединили в одно. По инициативе следователя на имущество олигарха наложили арест на сумму, превышающую размер задолженностей по налогам и заработной плате. Для погашения долга пришлось продать продукцию предприятия, большегрузную технику и другое имущество компании.

Миллионные займы самому себе

На прошлой неделе стало известно, что временный управляющий ООО «Гигиена-Сервис» Виталий Чулков подал ходатайство в Арбитражный суд Калужской области об отстранении Александра Бушина от должности гендиректора компании. Как утверждает временный управляющий, Бушин мешает ему и его представителям сохранить имущество компании.

— В ходе анализа финансового состояния ООО «Гигиена-Сервис» одной из причин, приведших компанию к неплатёжеспособности, стала выдача руководством себе займов на общую сумму более 183,7 миллиона рублей, — ​сообщает в пресс-релизе от 6 июня представитель временного управляющего Владислав КОСТИН. — ​По мнению арбитражного управляющего, эти факты можно квалифицировать как злоупотребление полномочиями со стороны Александра Бушина.

Когда состоится суд по этому делу, на данный момент неизвестно.

Мнения в тему

Сергей ФАДЕЕВ, политтехнолог:

— С Александром Бушиным мы депутатствовали в Законодательном Собрании Калужской области в период с 2004 по 2010 год. Несмотря на то что мы с ним сильно ругались: и в Заксобрании, и на выборах в Дзержинском районе, — ​могу сказать, что это очевидно умный, толковый человек, который занимался реальным производством товаров. В Калужской области таких людей немного.

Бушин имел такой громадный доход не потому, что воровал деньги из бюджета, а потому что создал практически с нуля новое производство и хорошо на нём заработал.

По моим данным, проблемы на предприятии начались ещё в 2016 году. Если бы не это, Бушин был бы сейчас депутатом Госдумы вместо Александра Авдеева.

С чем связаны трудности? Вероятно, на каком-то этапе он просчитался. Возможно, заказал оборудования больше, чем нужно. Чисто по-человечески я ему очень сочувствую.

Виталий ЧЕРНИКОВ, городской голова Калуги в 1991–1994 годах:

— Скорее всего, Бушин оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, набрал большое количество кредитов под разные проекты, не смог их отдать и в итоге попал в ситуацию, когда оказался не в состоянии выплачивать зарплату своим работникам.

С другой стороны, он не единственный в регионе работодатель, имеющий задолженность перед сотрудниками, но далеко не все бизнесмены попадают под такое давление. Резкий разворот на столь жёсткие меры должен иметь под собой ещё какие-то основания.

Рассказывают, что, когда в Полотняном Заводе начало строиться предприятие по переработке нефти, Бушин высказался против появления данного объекта. Возможно, с этим и связаны гонения на бизнесмена, поскольку за этим проектом стоят большие люди.

В любом случае это означает, что позиции Бушина как представителя власти в Дзержинском районе фактически ликвидированы. Все его предыдущие заслуги перед партией аннулированы — ​никто его защищать не собирается.

Думаю, до конца депутатского срока Бушин всё-таки досидит, тем более что до выборов остался всего год. Мандата он лишится только в случае вынесения обвинительного приговора, связанного с уголовными делами.

А вообще вся эта история — ​показательный пример для всех остальных. Он означает, что может наступить момент, когда вас точно так же зачистят.

Эта статья была опубликована в №24 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.06.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.