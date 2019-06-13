Кировский пивзавод готовится сбежать от рейдеров в Калугу

На этой неделе СМИ Кировской области взорвались сенсационным для этого региона заявлением. Одно из самых крупных предприятий региона, только за прошлый год заплатившее в бюджет 1,3 млрд рублей налогов, заявило о планах уйти из него в Калужскую область.
Связано это с уголовным делом, возбужденным по причине крупного перевода денежных средств с предприятия ООО «ТК «Вятич», которое занималось продажами продукции пивзавода, за рубеж. Это предприятие ликвидировали в 2017 году, а на заводе в апреле уже этого года прошли обыски.
Руководство завода считает, что уголовное дело может быть связано с попыткой рейдерского захвата. По словам председателя совета директоров Николая Курагина, а деньги выводились за рубеж совершенно законно.
По его словам, которые передает местное издание «Киров-портал» https://kirov-portal.ru иностранная компания, контролируемая владельцем «Вятского кваса» и являющаяся одним из учредителей ООО «ТК «Вятич», получила дивиденды. С 2011 года владельцем ООО «ТК «Вятич» была компания Dapetson Global Assets Limited, зарегистрированная на Кипре. Но затем, в рамках закона о деофшоризации, Курагин перевёл активы на себя (с января 2015-го ему принадлежало 99,77%). Он указывает, что в 2017 году компания была ликвидирована. Курагин предположил, что поводом для обысков могла стать подача в налоговые органы спецдекларации, в которой указаны все счета и сделки. Ее изъяли при обыске следственные органы.
В связи с этим, руководство приняло решение начать поиски места для переноса производства из Кировской области. Причем, главный претендент – Калуга.
- Зачем чувствовать себя уязвимо здесь целиком, - заявил 11 июня пресс-секретарь завода Владимир Маматов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове». - Здесь единственная площадка, где «Вятич» производит всё. А анекдот ситуации в том, что когда ты запрашиваешь регионы вокруг Москвы, в центре России на тему сотрудничества, постройки завода там, они с распростёртыми объятиями: налоговые льготы, да бога ради, да приезжайте, дорогие, устроим любые встречи, любые согласования. Всё, что нужно им - это инвестиции и рабочие места.
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