Экономика Калужской области замедлила рост

За 2018 год промышленное производство в Калужской области выросло на 4%. Это существенно меньше, чем в позапрошлом году, когда рост составил порядка 13%.

- Если бы в этом году было 96%, тогда было бы падение, а 104% - это рост, - прокомментировал ситуацию губернатор Анатолий Артамонов. - Дай бог нам удержаться на той позиции и хотя бы 5% обеспечить рост. Я доволен тем, какие темпы роста мы обеспечили в этом году. При той ситуации которая складывается в мировой экономике.

При этом доходы бюджета увеличились на 24%. Валовый региональный продукт в области за год вырос на 3% и составил 435 миллиардов. Промышленность региона выпустила товаров на 800 миллиардов рублей.