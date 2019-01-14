Экономика Калужской области замедлила рост

За 2018 год промышленное производство в Калужской области выросло на 4%. Это существенно меньше, чем в позапрошлом году, когда рост составил порядка 13%.
- Если бы в этом году было 96%, тогда было бы падение, а 104% - это рост, - прокомментировал ситуацию губернатор Анатолий Артамонов. - Дай бог нам удержаться на той позиции и хотя бы 5% обеспечить рост. Я доволен тем, какие темпы роста мы обеспечили в этом году. При той ситуации которая складывается в мировой экономике.
При этом доходы бюджета увеличились на 24%. Валовый региональный продукт в области за год вырос на 3% и составил 435 миллиардов. Промышленность региона выпустила товаров на 800 миллиардов рублей.
|
Человек года – выбор народа: калужане выбрали качественное питание 24.12.2018 11:21
«Покупаем калужское»: названы победители 21.12.2018 09:00
Бренд года-2018: выбираем самые-самые предприятия Калуги и области 01.10.2018 14:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: