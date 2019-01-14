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Экономика Калужской области замедлила рост

14.01.2019 14:27 22 1509 Алёна Павлова
Экономика Калужской области замедлила рост

За 2018 год промышленное производство в Калужской области выросло на 4%. Это существенно меньше, чем в позапрошлом году, когда рост составил порядка 13%.

- Если бы в этом году было 96%, тогда было бы падение, а 104% - это рост, - прокомментировал ситуацию губернатор Анатолий Артамонов. -  Дай бог нам удержаться на той позиции и хотя бы 5% обеспечить рост. Я доволен тем, какие темпы роста мы обеспечили в этом году. При той ситуации которая складывается в мировой экономике.

При этом доходы бюджета увеличились на 24%. Валовый региональный продукт в области за год вырос на 3% и составил 435 миллиардов. Промышленность региона выпустила товаров на 800 миллиардов рублей. 


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Автор
Алёна Павлова 
Тэги: экономика бизнес
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