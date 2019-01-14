Налоговики вычисляют попытки перехода на новый налог в автоматическом режиме

Как мы уже писали, с 1 января в Калужской области ввели экспериментальный налог для самозанятых. Теперь те калужане, кто работает сам на себя и не имеет наемных рабочих может легализоваться, уплачивая всего 4% налогов, если оказывает услуги частнику и 6% - если юрлицу.
Чтобы пресечь попытки работодателей перевести своих работников на этот, более выгодный для них режим налогообложения, ФНС автоматизировала анализ выплат соцсборов и пообещала преследовать нарушителей. Хотя налоговики пока не выявили подобные попытки, тема «оптимизации» НДФЛ и взносов в социальные фонды обсуждается на профильных форумах в интернете.
- Выявление случаев массового перехода сотрудников из режима трудовых отношений в режим самозанятости в ФНС автоматизировано, - цитирует «Коммерсант» заявление налоговиков. — При появлении соответствующих данных (анализируется динамика страховых выплат, среднесписочная численность, показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки, персональная история трудоустройства самозанятого, источники и суммы его дохода) неизбежна налоговая проверка. Риски работодателя в данном случае - доначисление страховых взносов и налога на доход с учетом пеней и штрафов. Основываться ФНС в спорах о «маскировке» реально действующих трудовых договоров «другими формами оформления отношений с работниками» намерена на статье 54.1 Налогового кодекса — «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
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