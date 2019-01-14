Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 14 января
$ 66.92 0.06
77.13 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Экономика и бизнес

Налоговики вычисляют попытки перехода на новый налог в автоматическом режиме

14.01.2019 09:10 5 1851 Сергей ПЕТРОВ
Налоговики вычисляют попытки перехода на новый налог в автоматическом режиме

Как мы уже писали, с 1 января в Калужской области ввели экспериментальный налог для самозанятых. Теперь те калужане, кто работает сам на себя и не имеет наемных рабочих может легализоваться, уплачивая всего 4% налогов, если оказывает услуги частнику и 6% - если юрлицу.

Чтобы пресечь попытки работодателей перевести своих работников на этот, более выгодный для них режим налогообложения, ФНС автоматизировала анализ выплат соцсборов и пообещала преследовать нарушителей. Хотя налоговики пока не выявили подобные попытки, тема «оптимизации» НДФЛ и взносов в социальные фонды обсуждается на профильных форумах в интернете.

- Выявление случаев массового перехода сотрудников из режима трудовых отношений в режим самозанятости в ФНС автоматизировано, - цитирует «Коммерсант» заявление налоговиков. — При появлении соответствующих данных (анализируется динамика страховых выплат, среднесписочная численность, показатели среднеотраслевой налоговой нагрузки, персональная история трудоустройства самозанятого, источники и суммы его дохода) неизбежна налоговая проверка. Риски работодателя в данном случае - доначисление страховых взносов и налога на доход с учетом пеней и штрафов. Основываться ФНС в спорах о «маскировке» реально действующих трудовых договоров «другими формами оформления отношений с работниками» намерена на статье 54.1 Налогового кодекса — «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Тэги: экономика бизнес налоги
Еще новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Максим Акимов и Минэкономразвития дадут новаторам «поиграться в песочнице» 11.01.2019 09:22

Человек года – выбор народа: калужане выбрали качественное питание 24.12.2018 11:21

«Покупаем калужское»: названы победители 21.12.2018 09:00

Бренд года-2018: выбираем самые-самые предприятия Калуги и области 01.10.2018 14:20

Обнинская компания попала в санкционный список США 26.09.2018 11:06

Народные новости
562 5
NDM
447 0
Helen15
918 2
Boris14

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 19 января, 12:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вс 20 января, 11:30
«Всероссийский «День снега»
Квань

Для детей

вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки
вс 20 января, 19:00
Патриарший хор Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
вс 20 января, 20:00
Аркаим
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.