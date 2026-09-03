В Калужской области запустили крупнейший в Европе завод по выпуску радиофармпрепаратов
Об этом 3 сентября рассказал губернатор Владислав Шапша.
- Проект реализуется в соответствии с международными стандартами, - пояснил он. - И тесно связан с выполнением нацпроектов в сфере здравоохранения. Производственная программа предприятия сформирована «Росатомом» во взаимодействии с Минздравом РФ. Предприятие практически полностью обеспечить потребность медорганизаций страны в радиоизотопной продукции для терапии и диагностики онкологии и других опасных заболеваний.
Сейчас в опытно-промышленную эксплуатацию запущены две технологические линии завода. На предприятии идут пуско-наладочные работы, они завершатся выпуском тестовых партий продукции и проверкой качества.
Выход на проектную производительность запланирован в 2028 году.
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