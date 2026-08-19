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Экономика и бизнес

Филиал фонда «Защитники Отечества» расширяет сеть работодателей для ветеранов СВО

Дмитрий Ивьев
19.08, 13:55
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Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и одно из автомобильных предприятий подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие в трудоустройстве и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий и членов их семей.

Церемония подписания прошла в расширенном составе с участием ветеранов, их семей и сотрудников фонда. Документ скрепили подписями руководитель филиала Артур Титов и исполняющий обязанности генерального директора предприятия.

За три года работы в филиал фонда за помощью в трудоустройстве и переобучении обратились более 200 ветеранов СВО, более 70% из них нашли работу или получили новую специальность.

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