Филиал фонда «Защитники Отечества» расширяет сеть работодателей для ветеранов СВО
Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и одно из автомобильных предприятий подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие в трудоустройстве и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий и членов их семей.
Церемония подписания прошла в расширенном составе с участием ветеранов, их семей и сотрудников фонда. Документ скрепили подписями руководитель филиала Артур Титов и исполняющий обязанности генерального директора предприятия.
За три года работы в филиал фонда за помощью в трудоустройстве и переобучении обратились более 200 ветеранов СВО, более 70% из них нашли работу или получили новую специальность.
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