Дмитрий Колозин обсудил развитие Спас-Деменска с главой муниципалитета

Спас-Деменский округ с рабочим визитом впервые посетил Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Дмитрий Колозин, рассказал глава администрации округа Владимир Бузанов.

В ходе рабочей встречи вместе с гостем они обсудили ключевые направления работы округа, текущие проекты и планы на будущее. Особое внимание уделялось вопросам благоустройства, развития социальной инфраструктуры и поддержки местных инициатив.

Также Дмитрий Колозин смог лично познакомиться с особенностями Спас-Деменска, услышать о достижениях округа и тех задачах, которые ещё предстоит решить.