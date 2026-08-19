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Экономика и бизнес

Дмитрий Колозин обсудил развитие Спас-Деменска с главой муниципалитета

Дмитрий Ивьев
19.08, 14:09
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Спас-Деменский округ с рабочим визитом впервые посетил Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Дмитрий Колозин, рассказал глава администрации округа Владимир Бузанов.

В ходе рабочей встречи вместе с гостем они обсудили ключевые направления работы округа, текущие проекты и планы на будущее. Особое внимание уделялось вопросам благоустройства, развития социальной инфраструктуры и поддержки местных инициатив.

Также Дмитрий Колозин смог лично познакомиться с особенностями Спас-Деменска, услышать о достижениях округа и тех задачах, которые ещё предстоит решить.

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