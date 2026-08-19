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Экономика и бизнес

Больше восьми тысяч тонн яблок планируется собрать в калужских садах

Дмитрий Ивьев
19.08, 12:05
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Больше восьми тысяч тонн яблок планируется собрать в калужских садах

 В текущем году аграрии региона планируют превысить прошлогодний рекорд по сбору урожая яблок — 7,8 тысяч тонн и собрать больше восьми тысяч тонн, рассказал 19 августа заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов.

На яблоневые сады на текущий момент приходится 85% всех плодовых насаждений области — 2600 гектаров.

Только за последние пять лет заложено 920 гектаров новых садов и в этом году 1900 гектаров садов уже плодоносят.

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