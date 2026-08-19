Больше восьми тысяч тонн яблок планируется собрать в калужских садах

В текущем году аграрии региона планируют превысить прошлогодний рекорд по сбору урожая яблок — 7,8 тысяч тонн и собрать больше восьми тысяч тонн, рассказал 19 августа заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов.

На яблоневые сады на текущий момент приходится 85% всех плодовых насаждений области — 2600 гектаров.

Только за последние пять лет заложено 920 гектаров новых садов и в этом году 1900 гектаров садов уже плодоносят.