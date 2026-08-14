Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калуге рассказали о поддержке бизнеса
Экономика и бизнес

В Калуге рассказали о поддержке бизнеса

Дмитрий Ивьев
14.08, 14:19
0 535
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл традиционную встречу с предпринимателями в Торгово‑промышленной палате региона. На обсуждении подняли важные для бизнеса вопросы.

Одна из главных тем - доступность оборотного финансирования. По итогам разговора губернатор поручил организовать совещание с представителями банков.

Также участники встречи обсудили работу систем весогабаритного контроля. Удалось отменить ряд необоснованных штрафов - некоторые из них достигали нескольких миллионов рублей.

Отдельно поговорили об итогах бизнес‑миссии в Беларусь: она оказалась полезной для калужских компаний. Предприниматели наладили более 30 новых деловых контактов.

Несмотря на существующие сложности, экономика региона продолжает расти: за первое полугодие объём промышленного производства увеличился на 4,5 %. В секторе малого и среднего предпринимательства, а также среди самозанятых занято почти 40% экономически активного населения области.

- Делаем всё, чтобы помочь предпринимателям сохранить и развить бизнес, минимизировать риски, - подчеркнул Владислав Шапша.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
0%
20%
20%
20%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imx4dXdEVDBaMXUvNC81N3VTWS9zWXc9PSIsInZhbHVlIjoiK0k2OWhHUUU2SHZLQVcvdXFDZTlJZlIrYTZiK0Z0Qkk1VllMVHc3NmZUNW5PQ1B2UjhYNFB3cEx6Y1gwN2RWblY3VFMydFhQd0d3b0F5RjRIM3RRZm9QRnBOL0JabXQ4VjRUQ1VubTVQVkJjUU1XTjRzeEk0T0k3M3QxSzF2TGZmR0N0NDVMajhHQXl3aUN1NDZGK3pGendCT09Yem42eDFtcjNLVXdkL3ZVTzF0Z1pYSGRkdkRGVWd3aG1aeElNaFI3cFUvcmJtZm5vMnVLSDJaUUkyN0dHSzlQSDlWRlRVd0R4K3FQNk90ckhMaG9CVFVoVmFMTmFVaHVBMFk5bVVNR3hWRUJJU1VzMlZ1bnVaSmNINTZicUFtcFFPMWNSa01FR21LSjgzQjA5WTczcFcydTRyakxyM2xvTktTZjFod1R4bkFKcXVkcWJVK0YrQUYxZHRPaGxQcUJXSU51dXNKSGNiOUxjdS8wWXo4a1FUZ2ZQTDczYXQycWo1YU96dE5RaUl2UHNPZkhWczV1ZmZFVVVuQ1lsT0Rjalc5QVBnOStRTFJqNXl5UW9ZNmJNQWVINWNSbW1jcEVRQzFzOSIsIm1hYyI6IjEyZWE1ZjUyODA5MjIzZTQxMDk2M2Y2NGY4ZTljMmMyMmQ2NTA5MTNmZTMzYThlYzU5NThmYzFkNDk1ZDcwZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZPa0tOZ3lERy90V3VnYU5LbUlIVkE9PSIsInZhbHVlIjoicW43WmpSa0EwekwrclFrUlN6Sm1VVWt3VmtHOVpJcGRCbUtrdm8wSFZJejFPNjJsR0d4TTlyMmpBT2p0TzZvb1lmaUt5TFRGK2lWL2Z4alpVbkkyRmFJUXNUd1RMNjl6MjBtMS9zWTh5aDJCTmxKTVVhQ0FQOUhwZGxrbGZxZ1pnM0luWmIxbGVzdHpGd2RVOFdJdGFUSEY0dlc4eVNKSWJCRHFnaEpaaG16YWV6Nmlxdlg4eThLOTZ6TldQamFTNmFPeXgxSzZnd3dxVHJZc1BnYTBhR0RKSStkNnFhdDJ3bTk2K3VlbFAycnZxRjQ2bSt2TW9MMjdlRE9BMWlueENhOXhNY1IvV1kvK3BRdXBtSGx2b3JpOW5mN08xcldvSnBJTHg2eDJIcUJDbFpZZUNud1p5U0R0VDNnaEUvekxlNWpPUjZRNkNXSVllQVlWdUdteWU3Y241aUl1bVZULzhkaEpRTDNFWThiT2Vvd2RRS2gxd3I4ZG5KVmd0eVhabldaeERkclg2N3BvbmNqcmJDMzdjckFLSXpmRjU0M2R2QmdtM3hvV1I0dE84Ym5DZ05oYUR6ejhCTGF3Qm5MeXgwYzFlaDFQbmJ3QksxNVAweHhkcE5rcDhkWmsvS0VITytOMHJOT0d3ODlzRlk2NldBdTNycUtNaURwNkdTNm9WUWJhZ2JUTTFPYjhXaFN3ZDJqQjZ0aVJDR0NPLzFEaWhDVWdnSnpVMHdYb1VxOU9nSGV2YnBLQXR6bzN1U3BnQndkYnFBMys5My9iN0txWDdwQmlwTWdkZStQYWxnZERQalBzcmNKL1h4QkJnOXE4VldOQ2xoUTkzK2VvcERBbiIsIm1hYyI6Ijk0ZmI5MDBiNTdlMjk0OTYwNzg2OTlhYWNkMTU0M2QwNzAyMWY5NGMxYWZkYzE1M2VlNTY1ZDJkZTUwYWU5OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+