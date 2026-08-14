В Калуге рассказали о поддержке бизнеса

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл традиционную встречу с предпринимателями в Торгово‑промышленной палате региона. На обсуждении подняли важные для бизнеса вопросы.

Одна из главных тем - доступность оборотного финансирования. По итогам разговора губернатор поручил организовать совещание с представителями банков.

Также участники встречи обсудили работу систем весогабаритного контроля. Удалось отменить ряд необоснованных штрафов - некоторые из них достигали нескольких миллионов рублей.

Отдельно поговорили об итогах бизнес‑миссии в Беларусь: она оказалась полезной для калужских компаний. Предприниматели наладили более 30 новых деловых контактов.

Несмотря на существующие сложности, экономика региона продолжает расти: за первое полугодие объём промышленного производства увеличился на 4,5 %. В секторе малого и среднего предпринимательства, а также среди самозанятых занято почти 40% экономически активного населения области.

- Делаем всё, чтобы помочь предпринимателям сохранить и развить бизнес, минимизировать риски, - подчеркнул Владислав Шапша.