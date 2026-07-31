За неделю в Калужской области цены на продукты изменились в пределах 4%

На штабе по мониторингу продовольственных рынков Калужской области подвели итоги недели с 22 по 29 июля.

Существенных скачков цен на социально значимые товары не зафиксировали. В основном колебания остались в пределах нескольких процентов.

Заметнее всего подешевели пастеризованное молоко, картофель, сырокопчёная колбаса, сухие смеси для детского питания и свежие помидоры. В среднем их цены снизились на 2,5%. При этом сахар, ржаной хлеб, сыры, яблоки, морковь и детские консервы, наоборот, подорожали – до 4%.

По сравнению с соседними регионами в Калужской области сохраняются самые низкие цены на подсолнечное масло, яйца, сахар, печенье, соль, муку и гречку. Никакого дефицита продуктов в магазинах нет.

В целом ситуация на продовольственном рынке остаётся спокойной и контролируемой. Мониторинг продолжается.