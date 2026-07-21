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Экономика и бизнес

Владислав Шапша обсудил развитие АПК со Светланой Земченковой

Дмитрий Ивьев
21.07, 14:53
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Встреча губернатора Калужской области и руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям прошла 21 июля.

- Светлана Александровна отметила, что в Калужской области сохраняется благоприятная эпизоотическая ситуация. Нескольких лет идет тенденция к сокращению очагов опасных болезней животных, - заявил Шапша. - Ситуацию держим на контроле. Локальные очаги болезней оперативно купируем. Проводим вакцинацию по графику.

По его словам, постоянно повышается доля используемой земли. План этого года – ввод в оборот 20 тысяч га.

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