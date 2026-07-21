Владислав Шапша обсудил развитие АПК со Светланой Земченковой

Встреча губернатора Калужской области и руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям прошла 21 июля.

- Светлана Александровна отметила, что в Калужской области сохраняется благоприятная эпизоотическая ситуация. Нескольких лет идет тенденция к сокращению очагов опасных болезней животных, - заявил Шапша. - Ситуацию держим на контроле. Локальные очаги болезней оперативно купируем. Проводим вакцинацию по графику.

По его словам, постоянно повышается доля используемой земли. План этого года – ввод в оборот 20 тысяч га.