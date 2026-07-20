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Экономика и бизнес

В Калужской области на 34% вырос экспорт агропромышленной продукции

Дмитрий Ивьев
20.07, 15:04
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что экспорт продукции сельского хозяйства в регионе увеличился на 34%, что превышает средние показатели по стране. Эта положительная динамика сохраняется: если в прошлом году объем производства вырос на 4%, то в первой половине текущего года тенденция продолжилась.

В частности, площади посевов рапса расширились на четверть, а в Бабынинском округе скоро запустят новое производство рапсового масла. Также почти в 1,5 раза увеличились площади под посадку картофеля, а производство молока выросло на 5% по сравнению с прошлым годом.

Власти региона на поддержку местных аграриев выделили более 684 миллионов рублей, которые получили 80 предприятий и 30 фермерских хозяйств. Кроме того, были одобрены 43 заявки на льготные кредиты для сельхозпроизводителей на общую сумму свыше 3,3 миллиарда рублей под 6% годовых.

Глава региона также обратил внимание на необходимость оперативно решать вопросы с обеспечением фермеров топливом. Он поручил региональному министерству сельского хозяйства держать эту тему на особом контроле и обеспечить бесперебойную работу сельскохозяйственных предприятий во время уборки урожая.

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