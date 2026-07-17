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Экономика и бизнес

В Калужской области стартовала уборка картофеля

Дмитрий Ивьев
17.07, 12:14
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Регион практически полностью обеспечивает свои потребности в нем, сообщил 17 июля губернатор Владислав Шапша.

В качестве примера он привёл агрофирму из Жиздринского района, где с 10 га уже собрали 300 тонн.

- В целом у этого хозяйства планы грандиозные - собрать не менее 15 тыс. тонн картофеля. Для сравнения: в 2025 году всеми хозяйствами области было собрано 26,2 тыс. тонн. Планируют увеличить посевные площади под картофель еще в два раза, - заявил Шапша.

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