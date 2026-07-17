Глава калужского Минсельхоза поделился опытом региона на Всероссийском Дне поля

Калужская область поделилась успешным опытом возвращения заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот на Всероссийском Дне поля, который проходит в Алтайском крае.

Заместитель губернатора Александр Ефремов рассказал участникам форума, что в прошлом году в области удалось ввести в оборот 14 тысяч гектаров пашни при государственной поддержке в размере 115 миллионов рублей. В текущем сезоне финансирование этих целей значительно увеличили до рекордных 325,7 миллиона рублей. Эти средства позволят расчистить и подготовить к посеву уже 20 тысяч гектаров земли.

Отдельное внимание в регионе уделяют борьбе с закислением почв. Около 600 тысяч гектаров пашни нуждаются в известковании. В этом году обработку проведут на 10 тысячах гектаров, а в будущем планируют выйти на объем не менее 30 тысяч гектаров ежегодно.

Власти также усиливают контроль за использованием земель. Если в прошлом году проверили более 120 тысяч гектаров, проведя свыше 4,1 тысячи инспекций, то в этом сезоне главный фокус сместился на участки, заросшие опасным борщевиком Сосновского. Александр Ефремов подчеркнул, что сочетание финансовой поддержки, мелиорации и строгого контроля уже дает видимый результат, помогая каждому полю работать на продовольственную безопасность страны.