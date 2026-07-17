ОЭЗ «Калуга» вошла в тройку лучших особых экономических зон России

По итогам 2025 года Минэкономразвития России оценило работу подобных площадок по всей стране, и калужская особая экономическая зона заняла третье место среди промышленных зон, набрав 97% эффективности.

Эксперты оценивали, насколько успешно работают компании-резиденты, как расходуются бюджетные средства и какой реальный вклад площадка вносит в развитие экономики. На сегодня на территории ОЭЗ «Калуга» свои проекты реализуют 32 компании, а общий объем их инвестиций составил около 139 миллиардов рублей. Интерес бизнеса к региону не падает: только за прошлый и текущий годы статус резидента получили восемь новых предприятий.

Развитие зоны продолжается. При поддержке федеральных властей здесь уже создается третья площадка, которая будет специально предназначена для фармацевтических компаний.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что власти продолжают улучшать дороги, логистику и инженерные сети на территории ОЭЗ. Главный приоритет сейчас — привлекать современные, высокотехнологичные производства с большим количеством роботов, которые будут обеспечивать технологическое лидерство страны.