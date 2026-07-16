Владислав Шапша: российский онкосканер будет дешевле зарубежного

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что онкосканеры, которые скоро начнут собирать на местном предприятии, будут стоить дешевле зарубежных аналогов. Это даст российским производителям хорошие шансы выйти на международные рынки.

Вопрос выпуска современного медицинского оборудования недавно обсуждали председатель правительства Михаил Мишустин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В ходе встречи особое внимание уделили калужскому заводу, где сейчас готовят запуск производства крупной партии аппаратов.

Этот прибор стал первой подобной разработкой в России. Он помогает врачам ставить более точные диагнозы при онкологических заболеваниях, а время самого обследования сокращается всего до двух-трех минут. Премьер-министр поручил взять выполнение этого проекта под особый контроль, чтобы обеспечить российские клиники передовыми и доступными медицинскими приборами.