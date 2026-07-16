Шапша рассказал о решении вопроса дефицита кадров на заседании проектного комитета

Губернатор Владислав Шапша принял участие в федеральном совещании по национальному проекту «Кадры», которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Участники обсудили итоги работы за первое полугодие 2026 года.

Глава региона поделился опытом комиссии Госсовета по этому направлению, которую он возглавляет. В частности, комиссия обобщила успешные практики поддержки студентов, обучающихся по целевым договорам, и предложила упростить условия участия в программах развития сельских территорий, чтобы сделать их доступнее. Также одной из важных тем стала нехватка сотрудников для сферы общественного транспорта.

В Калужской области власти недавно провели масштабный опрос работодателей, чтобы точно понять, какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшее время. На основе этих данных количество бюджетных мест в колледжах и техникумах на технические специальности было значительно увеличено. Только за последние пять лет в системе среднего профессионального образования их стало больше на полторы тысячи.

Интерес к техническим профессиям растет и среди школьников. В этом году физику для сдачи ЕГЭ выбрали на 18% больше выпускников, чем годом ранее. При этом средний балл калужан по этому предмету оказался выше, чем в среднем по стране, а 13 учеников получили максимальные 100 баллов. Качество подготовки девятиклассников также демонстрирует положительную динамику.

По словам Владислава Шапши, такие результаты стали возможны благодаря системной работе: развитию профильных классов в школах и грамотной профориентации, которая помогает ребятам осознанно выбирать будущую профессию.