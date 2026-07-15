В Козельском округе подводят первые итоги работы по программе КРСТ

Стали известны первые итоги реализации программы развития сельских территорий. Заместитель губернатора Александр Ефремов сообщил, что главным объектом, который попал в эту программу, стала школа № 3 имени Героя России А.Ю. Щукина. Это одно из крупнейших учебных заведений в районе, где учатся почти 700 ребят.

Школа славится своими успехами: уже второй год подряд здесь есть стобалльники по химии, а в этом году аттестаты с отличием получили сразу десять выпускников. Кроме того, в новом учебном году в школе планируется открыть специальный агротехнологический класс.

Сейчас в здании идет масштабный ремонт. Строители уже на 80% завершили черновую штукатурку стен на всех трех этажах. Параллельно ведутся монтажные работы и прокладка каналов для новых инженерных сетей. Снаружи здания смонтировали строительные леса, чтобы в ближайшее время приступить к утеплению и отделке фасада.

Общая стоимость контракта на обновление школы превысила 130 миллионов рублей.