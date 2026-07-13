Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области откроется еще два агротехнических класса
Экономика и бизнес

В Калужской области откроется еще два агротехнических класса

Дмитрий Ивьев
13.07, 15:06
0 81
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Думиничском округе в ходе фестиваля «Жаркое лето» было подписано соглашение о создании агроклассов сразу в двух школах.

Агротехнические классы, где ученики смогут изучать азы сельскохозяйственных профессий со школьной скамьи, появятся в Паликской школе № 2 и Новослободской школе. Это соглашение стало частью регионального проекта «Кадры в АПК».

Партнером и работодателем стал местный фермер. В ближайшее время к нему планируют присоединиться и другие аграрии, сообщили 13 июля в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhHcVQ2SmVZK1djbWtaQ0xnLzduQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiS2Y2eU9PWDFUdkx2bTRSZHVReGdIcHJJQW85RVJlTmpXRzJ5NitLNFgxMjBQN0R6K25nYmhZcmdkVHZTcU5RTHY1Y2FRUmNNY3E5WWNHQTVxU3hwY3gxQVFlM2lFZmZjRFdyUFd5NHd0TnBvb08xemthV3NRQjlvZk9wYXlFb215K3ZZNlNNTkgxMndrRnY1Wnd6bEk2MEpzeUtCTTd4TGFSZlJTekFhdWNJK2tYTTlGNCtvVkhGc3gyMFFJbTk0T0lKeTNDby83QW9xVklqT1FKTTdKTDVINWVidE9KMitvOUhralpKU1p2NlZ1Q3FPK1prMkdxeTZZMjZNOFNVaDMzajU5QjdUc2gyYjVaYmVYNGw5bmlucTMxRllJN0JsMGVOSzZNMjJNK3lrYmhTdTFUWDRMRTJNUnIxd29zc3h3Qm1DN2ZvZmFGYUM4VXNMTnNYdmJ3VFZTUkMxV3ltQmI4dFFXZHc5SGt0WnEzOHFWYWN5a3ZwcjFiVVVuUlgwaEdCK2FzbnUzWWVQQWZ2ZEV2SVY3ajVmSXRJbVhPTkxFYmo0OFV4UzNGRjJ5eTJEc1dKNDMwR0ZSNzBOOXpTViIsIm1hYyI6IjJiMzczNWI1ZjJiZDA5MjVkNGM2ZmE0YWI3N2M5MDUxODExYTdiODQ1NTgwOWZhM2Y0NTY5YmJjNDM0YjkxMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJiUWhxUFFFSkZ3cStQTXQ3RjBIekE9PSIsInZhbHVlIjoiSWpZenpVTXdTbnhhekNqOU1KSGhBNGZTTXRPUk16dEsrOElnd1BOWWtvNDV3OEllQ3pQYXBVRzVxQVVTNW1zOWZLd1psTC9xdDNUNHlNMVE1am1oWWtZTGhGNHZScnQ0UFFTOFdGUjZUWThETStJS0tiSTlheXpaUVh1SlFPeDNrZWJRZm1NYVdFblRwanNJS0V6MFY0Mi9qQ0tGR0hQYnFlcStvTXB1Wm51Mm13ZjQ2a3gxZHJlb3RPd1EvdFZNQnBWSDRmYkM5RjZSbDZjZEM3dGRFOG41YUtBbVdkUlhhZFJJQkdPR0xlR1JaVWkrSENTQU1HRkNKaUNTQmhBVzlodEpUVjZQemYxNDhuTENvemZBZFNldXZYa1ZjTzJZMWlsb0xjaGJtTWJWR2NBcC8wazlrTnVqR0J6UHBZQUdBcXl6RkxtNFp4aWdtS0lJUmI1alF0RncvRngyMmU1YXVxZDlKZUlobUZGOFlMRWI4WDVTUjdSM1FzaHRYNHo3RGlqQk9qdmxzTkRMOW9kQUdtSjdsLzVuam5kUmRob1VBT1dISHIvSUZlbXhZeDZJZ2F4RU5TSUwzUFoyUlV4T0c2T2JJTkg1VmpjakN6TWJYS1lreG5oMjd3b3hQY1R2UXdBSnVpSHM2QzBUQlVYc3NQanpOUEVHUWZoMy9TSlVsazZvb29yQnFOWkJ5NXJWQ05PejJXUDVFL2lhNUx6ZnY2L2RaY08rc3BneVJnalZLRitOQ2VuM1NIbHpxd3dpV24yNzd0OWJ4a0NVZWl3ZzhNcjZkbGYza0JMaEtuTnZhRFZQcHZVNnFybFczVWNpNW5hbXoyRWtIZFk1dk9UNCIsIm1hYyI6IjE3YzMxZDhlMmNkOTFmMjJlODIxYjJmZTA2MjAzNGRhMWI0ZDk3ZmVjY2JkZDMyOTVlZWNmZjQ1ZmVjNzNmYWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+