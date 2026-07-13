В Калужской области откроется еще два агротехнических класса
В Думиничском округе в ходе фестиваля «Жаркое лето» было подписано соглашение о создании агроклассов сразу в двух школах.
Агротехнические классы, где ученики смогут изучать азы сельскохозяйственных профессий со школьной скамьи, появятся в Паликской школе № 2 и Новослободской школе. Это соглашение стало частью регионального проекта «Кадры в АПК».
Партнером и работодателем стал местный фермер. В ближайшее время к нему планируют присоединиться и другие аграрии, сообщили 13 июля в министерстве сельского хозяйства Калужской области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь