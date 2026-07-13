В Калужской области откроется еще два агротехнических класса

В Думиничском округе в ходе фестиваля «Жаркое лето» было подписано соглашение о создании агроклассов сразу в двух школах.

Агротехнические классы, где ученики смогут изучать азы сельскохозяйственных профессий со школьной скамьи, появятся в Паликской школе № 2 и Новослободской школе. Это соглашение стало частью регионального проекта «Кадры в АПК».

Партнером и работодателем стал местный фермер. В ближайшее время к нему планируют присоединиться и другие аграрии, сообщили 13 июля в министерстве сельского хозяйства Калужской области.